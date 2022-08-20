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Дзюба поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Адана Демирспор»

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Российский нападающий Артём Дзюба высказался о первой тренировке в составе «Адана Демирспор» после перехода в турецкий футбольный клуб.
Дзюба поделился эмоциями от первой тренировки в составе «Адана Демирспор»
  • РИА Новости

«Великолепные впечатления после тренировки. Сегодня было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче». Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», — заявил Дзюба в интервью RT.

18 августа российский форвард подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1».

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что главный тренер турецкого клуба Винченцо Монтелла доволен физической формой Дзюбы.

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