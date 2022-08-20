В «Адана Демирспор» сообщили, что главный тренер доволен формой Дзюбы

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что главный тренер турецкого клуба Винченцо Монтелла доволен физической формой российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — цитирует Гектюрка «РБ Спорт».

18 августа Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал новость о том, что «Адана Демирспор» продал 3803 футболки с фамилией Дзюбы.