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В «Адана Демирспор» сообщили, что главный тренер доволен формой Дзюбы

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Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что главный тренер турецкого клуба Винченцо Монтелла доволен физической формой российского нападающего Артёма Дзюбы.
В «Адана Демирспор» сообщили, что главный тренер доволен формой Дзюбы
  • РИА Новости

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — цитирует Гектюрка «РБ Спорт».

18 августа Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал новость о том, что «Адана Демирспор» продал 3803 футболки с фамилией Дзюбы.

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