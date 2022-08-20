В «Адана Демирспор» сообщили, что главный тренер доволен формой Дзюбы
- РИА Новости
«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — цитирует Гектюрка «РБ Спорт».
18 августа Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1».
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал новость о том, что «Адана Демирспор» продал 3803 футболки с фамилией Дзюбы.