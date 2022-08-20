Баженов — о продаже футболок Дзюбы: рад, что он настолько популярен в Турции

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал новость о том, что «Адана Демирспор» продал 3803 футболки с фамилией Артёма Дзюбы.

«Я думал, вы меня про футбол спросите! Даже ничего об этом не думаю. Поздравляю, если это правда, что он настолько популярен в Турции. По крайней мере будет интересно посмотреть на Дзюбу и Балотелли», — цитирует Баженова «Спорт-Экспресс».

18 августа Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Дзюба провёл первую тренировку в составе «Адана Демирспор».