Дзюба провёл первую тренировку в составе «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артём Дзюба принял участие в первой тренировке в составе «Адана Демирспор» после перехода в турецкий футбольный клуб.

Пресс-служба команды опубликовала фотографию бывшего форварда сборной России, который занимается со своими новыми одноклубниками.

18 августа Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор». Договор рассчитан по системе «1 + 1», нападающий получит €1,8 млн, включая бонусы.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

«Адана Демирспор» набрал шесть очков в двух матчах нового сезона чемпионата Турции и 22 августа сыграет в гостях с «Фенербахче».

Ранее Коррадо Балотелли, брат форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли, прокомментировал переход в турецкую команду 33-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы.