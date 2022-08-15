Голы «Ростова» со стандартов, борьба «Локомотива» за выживание и «болото» внизу таблицы: чем запомнился 5-й тур РПЛ

«Ростов» обыграл «Пари Нижний Новгород» благодаря двум голам со стандартов и поднялся на третье место в таблице. «Локомотив» спасся от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» и остался в зоне стыков. Помимо железнодорожников до сих пор не знают побед ещё четыре команды. А сразу в двух противостояниях были зафиксированы нулевые ничьи. Чем запомнился пятый тур РПЛ — в материале RT.

Возвращение к прагматичному футболу

Летние матчи РПЛ получились на редкость результативными. Футболисты почти в каждой встрече радовали болельщиков красивыми мячами, а количество голов только нарастало (1-й тур — 24, 2-й — 28, 3-й — 30). Однако в четвёртом команды в общей сложности записали себе в актив только 22, и была зафиксирована первая нулевая ничья.

В отчётном туре не был открыт счёт уже в двух противостояниях. Крайне незрелищным получилось сражение аутсайдеров «Факел» — «Урал». Первый удар в створ в Воронеже был нанесён только в конце первого тайма, а в общей сложности вратарям пришлось вступать в игру пять раз. И если осторожность екатеринбуржцев можно понять, учитывая смену тренера и «ноль» в графе набранные очки, то пассивность хозяев, владевших мячом меньше соперника, удивила. Наставник команды Олег Василенко прямо заявил, что делал акцент на обороне и рад дебютному «сухарю».

Большого количества голов ждали и от матча «Динамо» — «Краснодар», но оппоненты предпочли сохранить «нули» на табло, чем рисковать и раскрываться. В первую очередь это касается москвичей, отдавших мяч южанам и сделавших ставку на контратаки. При Сандро Шварце такое сложно было себе представить.

Осенью же следует ждать дальнейшего понижения результативности. Во-первых, коллективы будут вынуждены больше думать о результате, чем об игре. Во-вторых, в негодность начнут приходить поля, что скажется на качестве футбола.

Продолжение падения «Локомотива»

Тем временем «Локомотив» продолжает погружаться на дно.

После разгромных поражений от «Зенита» и «Краснодара» с общим счётом 0:8 у команды была хорошая возможность реабилитироваться в матче с также неудачно начавшими сезон «Крыльями Советов». Но железнодорожники ею не воспользовались и едва вновь не уступили.

Они хотя и владели мячом чаще (61%), ничего не могли поделать с быстрыми контратаками соперника. Гости раз за разом легко проникали сквозь опорную зону и создавали моменты. Мешала им отличиться лишь вдохновенная игра Даниила Худякова, совершившего восемь сейвов. Вдобавок он на первых минутах парировал пенальти от Максима Глушенкова.

Однако в середине второго тайма и он оказался бессилен, когда всё тот же Глушенков, открывшись между Марком Мампасси и Наиром Тикнизяном, отправил мяч в створ с близкой дистанции. Хозяева же не использовали даже явные моменты. Так, Франсуа Камано не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Спастись удалось лишь благодаря второму, довольно спорному пенальти, который взялся пробить Антон Миранчук. Но это несильно обрадовало немногочисленных болельщиков, которые по ходу встречи скандировали «Увольняйте немцев из клуба». Красно-зелёные остались в зоне переходных матчей и вдобавок впервые с 1996-го не сумели одержать ни одной победы в первых пяти турах национального первенства. Несмотря на это, в руководстве выразили слова поддержки главному тренеру Йозефу Циннбауэру.

Образование «болота» внизу турнирной таблицы

Помимо «Локомотива» до сих пор не знают побед ещё четыре коллектива. Такое количество команд без выигрышей после пяти туров — нонсенс. Для сравнения в предыдущем сезоне такая была всего одна («Урал»), а в позапрошлом — две («Химки» и «Ротор»). Нынешнее же положение дел грозит образованием «болота» внизу турнирной таблицы, ведь целый ряд участников смотрится не лучшим образом.

Со знаком «минус» удивляет «Пари Нижний Новгород». Перед началом сезона нижегородцы, финишировавшие на 11-м месте, провели смену тренера, которая удивила многих. Пока она себя не оправдала. При Александре Кержакове они пусть не показывали яркий футбол, но надёжно действовали в обороне и набирали свои очки. Под руководством Михаила Галактионова «Пари НН» немало забивает (семь), но и пропускает больше всех наряду с «Торпедо» и «Локомотивом» — 12. При этом команда, как и раньше меньше всех владеет мячом (в среднем 42,2%).

«Торпедо» и «Факел» не слишком удачно выступают по иным причинам. Оба новичка, завоевав путёвки в элитный дивизион, не стали кардинальным образом менять составы и вынуждены проходить через период непростой адаптации. А в ростере воронежцев и вовсе только некоторые игроки выступали в РПЛ.

Александр Бородюк располагает куда более матёрыми исполнителями, но они не проявляют себя. Например, экс-защитник сборной России Илья Кутепов получил прямую красную карточку в начале второго тайма матча с «Оренбургом».

Но больше всех разочаровывает замыкающий турнирную таблицу «Урал», уже переживший тренерскую отставку. В пяти матчах екатеринбуржцы забили лишь раз, зато пропустили десять. Они занимают первую строчку и по числу допущенных по своим воротам ударов (в среднем 21,2 за встречу).

Необоснованный взлёт «Ростова»

Если «Локомотив» на старте сезона разочаровывает поклонников, то «Ростов», напротив, радует. После пяти туров южане располагаются в первой тройке и наряду с «Зенитом» и «Спартаком» не знают поражений. При этом успешное выступление во многом является парадоксальным, поскольку они набрали большую часть очков благодаря удачному розыгрышу стандартных положений.

Сделать их своим оружием помог переход Даниила Уткина. Он ещё в «Ахмате» стал настоящим мастером в этом компоненте, а в «Ростове» подтвердил звание. В матчах с «Динамо», «Локомотивом» и «Химками» полузащитник выполнял идеальные подачи со штрафных на голову Николаю Комличенко. В противостоянии с железнодорожниками он также отличился самостоятельно, воспользовавшись грубейшей ошибкой вратаря при исполнении корнера.

Наконец, во встрече с «Пари НН» воспитанник «Краснодара» продемонстрировал другой свой козырь, забив прямым ударом со штрафного. В прошлом розыгрыше РПЛ в его активе оказалось пять таких голов. Ещё трижды подопечные Валерия Карпина реализовали пенальти. И лишь на 57-й минуте поединка в Нижнем Новгороде Дмитрий Полоз забил дебютный мяч команды в сезоне с игры.

Примечательный момент: жёлто-синие хотя и занимают третью строчку по количеству голов (10), редко бьют по воротам (11,4), но реализовывают даже неочевидные моменты. Согласно показателю Xg (ожидаемые голы) они должны были отличиться 7,16 раза и набрать не более восьми очков. Но постоянно везти команде не может, тем более если она по-прежнему будет полагаться исключительно на стандарты.