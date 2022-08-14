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Рыбус будет готов помочь «Спартаку» в матче с «Динамо»

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Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о ходе восстановления после травмы.
Рыбус будет готов помочь «Спартаку» в матче с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В понедельник уже начинаю тренироваться в общей группе. У меня был микронадрыв икроножной мышцы. Сейчас всё уже в порядке. В следующем туре уже смогу сыграть», — цитирует 32-летнего поляка «Спорт-Экспресс».

По мнение защитника, «Спартак» неплохо стартовал в чемпионате России сезона-2022/23. Рыбус считает, что красно-белые показывают красивый футбол.

«Много голов забиваем. Так что надо продолжать в том же духе. Настрой есть», — заключил поляк.

Рыбус пропустил матч четвёртого тура с «Уралом» (2:0) и не попал в заявку на встречу пятого тура с «Сочи».

Ранее польский футболист Гжегож Крыховяк поддержал решение Рыбуса продолжить карьеру в России.

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