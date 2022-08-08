Польский футболист Крыховяк поддержал решение Рыбуса продолжить карьеру в России

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, арендованный «Аль-Шабабом», высказался о решении соотечественника защитника «Спартака» Мацея Рыбуса продолжить карьеру в России.

«Он давно живёт в России, у него русская жена и дети. Для него это второй дом. Никто в сборной Польши не осуждает его. После всей этой ситуации я позвонил Рыбусу и поддержал. Отношусь к нему как к другу, и я знаю, что ему было нелегко», — цитирует Крыховяка SportoweFakty.

Напомним, что 32-летнего футболиста отстранили от матчей сборной Польши на ЧМ-2022 из-за выступления за российскую команду. Рыбус подписал контракт со «Спартаком» на два года.

Ранее футбольный агент Давид Манасия отреагировал на новость, что Крыховяк ведёт переговоры о разрыве соглашения с «Краснодаром».