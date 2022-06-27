Агент Крыховяка сообщил, что футболист не собирается разрывать контракт с «Краснодаром»

Футбольный агент Давид Манасия отреагировал на новость, что его клиент, полузащитник Гжегож Крыховяк, ведёт переговоры о разрыве соглашения с «Краснодаром».

«Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта? Нет, это неправда. Гжегож остаётся в «Краснодаре», — приводит слова Манасии Metaratings.

Крыховяк воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и перешёл в марте в греческий АЕК. 32-летний полузащитник приостановил свой контракт с «Краснодаром» до окончания сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта.