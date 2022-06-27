«РБ-Спорт»: «Краснодар» и Крыховяк ведут переговоры о расторжении контракта
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Как сообщает «РБ-Спорт», на данный момент стороны ведут переговоры о расторжении трудового соглашения.
Крыховяк воспользовался опцией Международной федерации футбола (ФИФА) и перешёл в марте в греческий АЕК. 32-летний полузащитник приостановил свой контракт с «Краснодаром» до окончания сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.
Контракт Крыховяка с «Краснодаром» истекает в июне 2024 года.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес заявил, что футболист останется в клубе.