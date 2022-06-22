Агент Кайо: думаю, что он останется в «Краснодаре» после нового решения ФИФА

Агент защитника «Краснодара» Нето Хеновес заявил, что футболист останется в клубе.

«Да, мы видели решение ФИФА, но на этот счёт ничего не могу сказать. Думаю, что Кайо останется в «Краснодаре». Он счастлив в России», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 26-летний футболист провёл за «Краснодар» 16 матчей.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал положительные стороны решения ФИФА.