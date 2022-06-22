Терюшков назвал плюсы в решении ФИФА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал положительные стороны решения Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Хочу сказать, что наконец-то сбывается в том числе и моя мечта. В последний год я активно пропагандирую то, что нужно убрать лимит и легионеров из российского чемпионата. Нужно использовать доморощенных спортсменов. Гораздо проще купить готового игрока, как это делает большинство клубов, и не заниматься своей детско-юношеской школой», — приводит слова Терюшкова «Матч ТВ».

Он отметил, что от этого решения пострадают клубы, которые платили большие деньги за легионеров, хотя эти суммы бессмысленно тратить не на развитие отечественного футбола. По его словам, сейчас у России хорошее время, когда можно подавать в суды и принимать правильные решения.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА.

Ранее Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие финансовые лазейки будут использовать российские клубы после решения ФИФА касаемо отечественных легионеров.