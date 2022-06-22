Сафонов рассказал, как российские клубы могут обходить правило ФИФА и получать деньги за трансферы иностранцев

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, какие финансовые лазейки будут использовать российские клубы после решения Международной федерации футбола (ФИФА) касаемо отечественных легионеров.

«Не стоит говорить о том, что до лета 2023-го отечественные клубы не получат ни евро за своих легионеров. Раз придумали закон, значит, найдут и лазейку в нём. Думаю, будут подписывать дополнительные соглашения. Например, клуб должен выплатить футболисту за сезон €3 млн. Он в любой момент имеет право разорвать контракт. Можно оформлять договор займа на эту сумму. В таком случае ФИФА игрока никак не защитит. Либо отрабатывай до конца, либо, если хочешь уйти, выплачивай деньги. И это только один способ, который пришёл мне в голову», — заявил в интервью RT.

Ранее Алексей Сафонов прокомментировал решение ФИФА.