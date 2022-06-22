Сафонов — о разрешении легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами: нас в открытую душат
«Я бы не назвал произошедшее трагедией для клубов. ФИФА поступила вполне предсказуемо. Спорт давно уже не находится вне политики, и Россию где-то в открытую душат, в том числе в футболе. Поэтому европейцы к нам сейчас почти не едут. Зато с латиноамериканцами проблем нет. Они и дальше будут спокойно подписывать контракты с клубами РПЛ, чтобы заработать деньги», — заявил Сафонов в интервью RT.
Ранее в РФС выразили несогласие с решением ФИФА.