Сафонов — о разрешении легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами: нас в открытую душат

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Я бы не назвал произошедшее трагедией для клубов. ФИФА поступила вполне предсказуемо. Спорт давно уже не находится вне политики, и Россию где-то в открытую душат, в том числе в футболе. Поэтому европейцы к нам сейчас почти не едут. Зато с латиноамериканцами проблем нет. Они и дальше будут спокойно подписывать контракты с клубами РПЛ, чтобы заработать деньги», — заявил Сафонов в интервью RT.

Ранее в РФС выразили несогласие с решением ФИФА.