В РФС выразили несогласие с решением ФИФА

В российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на решение Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.

«РФС выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года», — приводит слова пресс-службы РФС «Чемпионат».

Также сообщается, что в Российском футбольном союзе готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Как сказали в пресс-службе, это решение не может действовать на соглашения, заключённый после 24 февраля 2022 года.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на решение ФИФА продлить разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.