ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
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«Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного согласия со своими иностранцами до 30 июня 2022 года, то эти игроки и тренеры могут приостановить свои трудовые контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года», — сообщается на сайте ФИФА.
Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.
Ранее бывший футболист сборной России прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов из клубов РПЛ.