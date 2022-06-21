ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

«Если клубы, входящие в РФС, не достигнут взаимного согласия со своими иностранцами до 30 июня 2022 года, то эти игроки и тренеры могут приостановить свои трудовые контракты со своими клубами до 30 июня 2023 года», — сообщается на сайте ФИФА.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее бывший футболист сборной России прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов из клубов РПЛ.