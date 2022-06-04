Мостовой — об отъезде легионеров: хороший стимул для прогресса молодёжи 

Бывший футболист сборной России прокомментировал массовый отъезд иностранных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«С одной стороны, отъезд легионеров — хороший стимул для того, чтобы наша молодёжь могла показать себя. С другой стороны, что им мешает достойно выступить на чемпионате Европы до 21 года. Никто им раньше не мешал. Добивайтесь и выигрываете», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что заниматься воспитанием молодых футболистов надо было начать ещё 15 лет назад, а не после введения санкций.

«Почему сейчас, когда нас выкинули везде, мы начинаем всё развивать. Проблема, значит, в другом. В наше время не было условий, полей, но мы почему-то играли и добивались», — сказал Мостовой.

ФИФА разрешила иностранным футболистам уходить из команд РПЛ вне трансферного окна из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство легионеров покинули российские клубы.

УЕФА решил также не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном включении Федерации футбола Крыма (ФФК) в Российский футбольный союз (РФС).