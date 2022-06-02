Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в РФС

Министр спорта Олег Матыцин высказался о возможном включении Федерации футбола Крыма (ФФК) в Российский футбольный союз (РФС).

«Есть формальная сторона, а есть реальная. Мы делаем все возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС. Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты», — цитирует Матыцина «Известия».

Он подчеркнул, что в ближайшее время будут достигнуты юридические решения. Глава Минспорта дал понять, что в переговорах с ФИФА и УЕФА есть движение вперёд.

«Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в российских соревнованиях. Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно», — добавил он.

Напомним, что УЕФА решил не допускать российские клубы и сборные к участию в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры.