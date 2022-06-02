Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры

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Министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия будет пытаться получить компенсации за отнятые у страны спортивные турниры.
Россия затребовала компенсацию за отнятые у страны спортивные турниры
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идёт не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идёт», — цитирует Матыцина «Известия».

Он подчеркнул, что Россия будет по максимуму защищать интересы страны и национальных спортивных федераций.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры.

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