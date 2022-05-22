Синхронистка Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры
- РИА Новости
«Мне кажется, что мотивацию в ситуации с отстранением от международных турниров дают тренеры, напарницы, родители. Мы верим, что все наладится и мы вернёмся на международные старты», — цитирует Колесниченко ТАСС.
Напомним, МОК попросил отлучать от соревнований российских спортсменов. Подавляющее большинство международных спортивных федерацией последовали его рекомендациям.
23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.
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