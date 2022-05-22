Синхронистка Колесниченко заявила, что верит в возвращение России на международные турниры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко верит, что российские спортсмены вернутся на международные старты.

«Мне кажется, что мотивацию в ситуации с отстранением от международных турниров дают тренеры, напарницы, родители. Мы верим, что все наладится и мы вернёмся на международные старты», — цитирует Колесниченко ТАСС.

Напомним, МОК попросил отлучать от соревнований российских спортсменов. Подавляющее большинство международных спортивных федерацией последовали его рекомендациям.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему испытывает негативное отношение к футболу.