Олимпийский чемпион по плаванию Рылов объяснил свою нелюбовь к футболу

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, почему испытывает негативное отношение к футболу.

«Футбол не люблю, потому что это командный вид спорта. Я не против них, просто мне не нравится, что мои косяки в игре могут навредить команде. Не люблю я и когда косячит партнёр по команде. Я могу понять человека, если он ошибся, но при этом выкладывается на поле, но не стерплю, когда человек целенаправленно ничего не делает. С таким я сталкивался в детстве, поэтому и ушел из футбола», — цитирует Рылова ТАСС.

По его мнению, российские футболисты часто теряются на поле и не могут молниеносно принимать решения.

«Футбольное поле похоже на шахматную доску: когда принял мяч, у тебя есть несколько вариантов развития событий, но решение нужно принимать мгновенно», — добавил он.

В детстве Рылов тренировался в футбольной секции, его отец является бывшим футболистом.

Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) наказала 25-летнего Рылова за участие в мероприятии по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля. При этом он может принимать участие во внутрироссийских соревнованиях.

Ранее Рылов сообщил, что не собирается оспаривать решение FINA об отстранении от международных турниров.