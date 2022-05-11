Пловец Рылов решил не оспаривать решение FINA об отстранении от международных турниров

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов сообщил, что не будет подавать апелляцию Международной федерации плавания (FINA) о своей дисквалификации за участие в концерте-митинге.

«Подавать апелляцию на это решение не буду: на неё может уйти от девяти месяцев до года», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

FINA наказала 25-летнего пловца за участие в мероприятии по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля. При этом он может принимать участие во внутрироссийских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Рылов обрадовался решению FINA признать законным его участие в чемпионате России.