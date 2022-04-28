Рылов обрадовался решению FINA признать законным его участие в чемпионате России
- РИА Новости
«Я особо об этом не задумывался, не переживал, был сосредоточен на выступлении, но рад, что это прояснилось», — цитирует Рылова «Матч ТВ».
FINA провела проверку участия Рылова в чемпионате России и не будет предпринимать никаких дальнейших действий.
Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.
Позже глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Рылов сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования проходят в Казани с 24 по 29 апреля.
Ранее Владимир Сальников высказался о возможной смене гражданства со стороны российских спортсменов.