Сальников: ВФП не будет заставлять пловцов силком оставаться в России

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможной смене гражданства со стороны российских спортсменов.
Сальников: ВФП не будет заставлять пловцов силком оставаться в России
  • РИА Новости

«Неправильно заставлять кого-то силком оставаться. Эти времена давно прошли. Если у кого-то созреет решение сменить гражданство. Значит, что человек так решил. Это остаётся на его совести», — цитирует Сальникова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила россиян от участия под своей эгидой до конца 2022 года.

FINA также дисквалифицировала на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Отстранение спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее Евгений Рылов рассказал, как FINA объяснила его отстранение.

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