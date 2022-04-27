Рылов: мне не привели никаких фактов, в чём я провинился

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как Международная федерация плавания (FINA) объяснила его отстранение.
Рылов: мне не привели никаких фактов, в чём я провинился
  • РИА Новости

«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы не приводи… Мне не привели никаких фактов, в чём я провинился. Там было девять страниц, всё красиво написано. В итоге мне предъявили, что я порчу репутацию плавания, что пловцы у нас все молодцы и никто никуда не лезет. Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что столкнулся с угрозами и оскорблениями в социальных сетях, однако не планирует из-за этого прекращать их вести.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, будет ли обжалование решения FINA отстранить Рылова на девять месяцев.

 

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