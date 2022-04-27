Рылов: мне не привели никаких фактов, в чём я провинился

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, как Международная федерация плавания (FINA) объяснила его отстранение.

«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы не приводи… Мне не привели никаких фактов, в чём я провинился. Там было девять страниц, всё красиво написано. В итоге мне предъявили, что я порчу репутацию плавания, что пловцы у нас все молодцы и никто никуда не лезет. Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что столкнулся с угрозами и оскорблениями в социальных сетях, однако не планирует из-за этого прекращать их вести.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, будет ли обжалование решения FINA отстранить Рылова на девять месяцев.