Рылов: мне не привели никаких фактов, в чём я провинился
- РИА Новости
«Я надеялся на лучшее, но, похоже, какие доводы не приводи… Мне не привели никаких фактов, в чём я провинился. Там было девять страниц, всё красиво написано. В итоге мне предъявили, что я порчу репутацию плавания, что пловцы у нас все молодцы и никто никуда не лезет. Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать», — цитирует Рылова «Матч ТВ».
Он также рассказал, что столкнулся с угрозами и оскорблениями в социальных сетях, однако не планирует из-за этого прекращать их вести.
Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, будет ли обжалование решения FINA отстранить Рылова на девять месяцев.