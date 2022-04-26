Рылов рассказал, что вопросом по его участию в ЧР занимаются адвокаты

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением о своём участие в чемпионате России.

«Что я могу с этим сделать? Просто ничего. Моё дело плыть. Всё остальное — это юридические вопросы. Этим занимаются адвокаты. Я пока продолжаю выступление на чемпионате России», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Позже глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Рылов сможет принять участие в чемпионате России. Соревнования проходят в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее Рылов признался, что испытывал стресс перед чемпионатом России.