Рылов признался, что испытывал стресс перед чемпионатом России

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что испытывал стресс из-за неопределённости по поводу участия в соревнованиях перед чемпионатом России в Казани.
Рылов признался, что испытывал стресс перед чемпионатом России
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«Стресс был перед чемпионатом России, было непонятно, участвую или не участвую. Думаю, это тоже свою роль сыграло. Но жаловаться на это нет смысла, все в одинаковых условиях, просто мне чуток не повезло», — приводит слова Рылова ТАСС.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Позже глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Рылов сможет принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее адвокат Рылова Анна Анцелиович, сообщила о том, что FINA сочла поведение олимпийского чемпиона вредом для имиджа организации.

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