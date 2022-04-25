Рылов признался, что испытывал стресс перед чемпионатом России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что испытывал стресс из-за неопределённости по поводу участия в соревнованиях перед чемпионатом России в Казани.

«Стресс был перед чемпионатом России, было непонятно, участвую или не участвую. Думаю, это тоже свою роль сыграло. Но жаловаться на это нет смысла, все в одинаковых условиях, просто мне чуток не повезло», — приводит слова Рылова ТАСС.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Позже глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Рылов сможет принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Казани с 24 по 29 апреля.

Ранее адвокат Рылова Анна Анцелиович, сообщила о том, что FINA сочла поведение олимпийского чемпиона вредом для имиджа организации.