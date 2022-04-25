FINA: поведение Рылова вредит имиджу федерации

Анна Анцелиович, адвокат Евгения Рылова, сообщила, что Международная федерация плавания (FINA) считает, что поведение двукратного олимпийского чемпиона вредит имиджу организации.

«Евгений — помимо того, что он гражданин России, он ещё и олимпийский чемпион, один из первых номеров плавания в мире. Его поведение отражается на виде спорта, на FINA в целом и в свете текущей политической ситуации навредило имиджу организации», — цитирует Анцелиович «Матч ТВ».

По её словам, чемпионат России не проходит под эгидой FINA, поэтому Рылов сможет принять участие в соревнованиях.

Она напомнила, что Рылову предъявили обвинение в нарушении конституции FINA и кодекса поведения FINA.

«Дисциплинарная комиссия организации признала, что нарушения не было. Сложилась неоднозначная ситуация, его дисквалифицировали за нарушение пункта конституции, но признали, что нарушения по кодексу не было», — добавила она.

FINA дисквалифицировала на девять месяцев 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Отстранение спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение FINA отстранить Рылова.