Роднина — об отстранении Рылова: пытаются как можно больше насолить российским спортсменам

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Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Роднина — об отстранении Рылова: пытаются как можно больше насолить российским спортсменам
  • РИА Новости

«Никто не способен самостоятельно принимать решения, все смотрят друг на друга, оглядываются и пытаются как можно больше насолить российским спортсменам. Единство спортивного движения стёрто в пух и прах», — приводит слова Родниной Sport24.

Она также сказала, что, по её мнению, в FINA работают несостоявшиеся в политике идиоты, которые теперь принимают такие решения в отношении российских спортсменов.

Напомним, FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Дисквалификация спортсмена отсчитывается от 20 апреля.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение FINA отстранить Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте.

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