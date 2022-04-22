Журова — об отстранении Рылова: никто не прикрывается, это уже откровенная политика

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев за участие в концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Журова — об отстранении Рылова: никто не прикрывается, это уже откровенная политика
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Отстраняя сейчас Рылова, никто уже не прикрывается ничем, это уже откровенная политика. Я слышала, что ребятам, кто собирался на этот концерт в «Лужниках», звонили, писали с неизвестных номеров, говорили, что грозят санкции за это, и даже угрожали жизни», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Она добавила, что присутствовала на концерте, но ей не поступало никаких угроз, так как она не выходила и не выступала на сцене.

«Так что неудивительно, что сейчас происходят такие отстранения наших спортсменов. К большому сожалению, конечно. И вообще-то, в «Лужниках» был просто концерт, посвящённый присоединению Крыма к России. Речи о спецоперации не было», — заключила Журова.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении FINA отстранить на девять месяцев Рылова за посещение концерта в «Лужниках».

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