Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».

«Везение присутствует в футболе. Игра на игру не приходится. В матче с «Динамо» было много ударов, но сыграли вничью. Сегодня повезло больше. Не в восторге от игры «Ростова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Дмитрий Полоз (15-я минута, пенальти; 57-я). Также отличились Даниил Уткин (39-я) и Данил Глебов (68-я).

У «Пари НН» голами отметились Николай Калинский (20-я, пенальти), Милсон (66-я), Тимур Сулейманов (82-я).

«Ростов» (11 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Пари НН» (два) идет на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.











