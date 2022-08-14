военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Пари НН»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ростова» прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Пари НН».
Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Везение присутствует в футболе. Игра на игру не приходится. В матче с «Динамо» было много ударов, но сыграли вничью. Сегодня повезло больше. Не в восторге от игры «Ростова», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Дмитрий Полоз (15-я минута, пенальти; 57-я). Также отличились Даниил Уткин (39-я) и Данил Глебов (68-я).

У «Пари НН» голами отметились Николай Калинский (20-я, пенальти), Милсон (66-я), Тимур Сулейманов (82-я).

«Ростов» (11 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Пари НН» (два) идет на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить