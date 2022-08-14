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«Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23

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«Ростов» в гостях в матче пятого тура чемпионата России по футболу встречается с «Пари НН».
«Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Дмитрий Полоз отличился на 57-й минуте игры. Таким образом, «Ростов» забил первый мяч с игры в РПЛ сезона-2022/23.

До этого со стандартов мячи забили Полоз (15-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (39-я, штрафной). Также голом отметился Даниил Глебов (68-я).

У «Пари НН» отличился Николай Калинский (20-я, пенальти), Милсон (66-я).

Счёт в матче — 4:2 в пользу «Ростова».

Ранее сообщалось, что Николай Писарев хочет привить «Химкам» современный футбол.

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