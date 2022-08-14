Писарев хочет привить «Химкам» современный футбол

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев высказался о результате матча пятого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Современный футбол — это баланс обороны и атаки. Высокий прессинг, высокая линия обороны, контроль, доминирование — хочется играть в этот футбол, но на это нужно время. Надо подождать, поработать над этими компонентами», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

По мнению тренера, «Химки» провели очень плохо первый тайм, пропустив обидный мяч со стандарта.

«Но команде надо отдать должное — после перестроилась. Пошли ва-банк и пропустили третий гол. Есть негативные моменты. Но есть и позитив, от которого можно оттолкнуться, — это второй тайм».

«Химки» на своём поле уступили «Ахмату» со счётом 1:3. В составе команды из Грозного мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Матч против «Ахмата» стал дебютным для Николая Писарева в качестве главного тренера «Химок» после отставки Сергея Юрана.

«Химки» (семь очков) занимают девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь) идёт на восьмой позиции.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча с «Ахматом».





