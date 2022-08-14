Терюшков — о первом поражении Писарева: «Химки» не были коллективом в игре с «Ахматом»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

«Сегодня у «Химок» ничего не получилось. Главное, чтобы Николай Николаевич отдавал себе отчет в том, что у нас есть важные задачи, которые он обязан выполнять. Сегодня, честно, коллектива на игре я не увидел», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

«Химки» на своём поле уступили «Ахмату» со счётом 1:3. В составе команды из Грозного мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Матч против «Ахмата» стал дебютным для Николая Писарева в качестве главного тренера «Химок» после отставки Сергея Юрана.

«Химки» (семь очков) занимают девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь) идёт на восьмой позиции.

Ранее полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддерживает команду.