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«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче пятого тура РПЛ

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Грозненский «Ахмат» обыграл подмосковные «Химки» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче пятого тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ахмата» мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Грозненский клуб, набрав восемь очков, занимает седьмое место в таблице чемпионата России. «Химки» (семь) — девятое.

Ранее полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддерживает команду.

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