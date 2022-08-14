«Ахмат» одержал победу над «Химками» в матче пятого тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл подмосковные «Химки» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 3:1.

В составе «Ахмата» мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

Грозненский клуб, набрав восемь очков, занимает седьмое место в таблице чемпионата России. «Химки» (семь) — девятое.

Ранее полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддерживает команду.