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Хавбек «Ахмата» Садулаев рассказал, как Кадыров поддерживает команду

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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев рассказал, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддерживает команду.
Хавбек «Ахмата» Садулаев рассказал, как Кадыров поддерживает команду
  • AP

«С Рамзаном Ахматовичем знакомы лично. Он всегда подсказывает и поддерживает. Не только меня, всех футболистов. Иногда он приходит на тренировки. Его поддержка и забота нас сильно мотивирует», — приводит слова Садулаева РИА Новости.

После четвёртого тура РПЛ грозненцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав пять очков.

Матч «Ахмат» — «Химки» состоится 14 августа. Начало — в 15:00 мск.

Ранее в «Ахмате» сообщили о продлении контракта с полузащитником Бернардом Беришей.

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