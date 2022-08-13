Фанаты «Локомотива» скандировали «Убирайте немцев из клуба» на игре с «Крыльями Советов»

Московский «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

РИА Новости