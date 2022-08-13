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Фанаты «Локомотива» скандировали «Убирайте немцев из клуба» на игре с «Крыльями Советов»

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Московский «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Фанаты «Локомотива» скандировали «Убирайте немцев из клуба» на игре с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», завершилась вничью — 1:1.

После пропущенного мяча болельщики столичной команды начали скандировать: «Убирайте немцев из клуба».

Главным тренером «Локо» является Йозеф Циннбауэр из Германии. Его ассистент — немец Марвин Комппер.

«Локомотив» по итогам пяти туров набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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