Фанаты «Локомотива» скандировали «Убирайте немцев из клуба» на игре с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
Игра, которая прошла на поле стадиона «РЖД Арена», завершилась вничью — 1:1.
После пропущенного мяча болельщики столичной команды начали скандировать: «Убирайте немцев из клуба».
Главным тренером «Локо» является Йозеф Циннбауэр из Германии. Его ассистент — немец Марвин Комппер.
«Локомотив» по итогам пяти туров набрал три очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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