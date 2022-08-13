Соболев заявил, что после введения Fan ID футбол стал похож на театр

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как играть на стадионах, где уже функционирует Fan ID.

«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других на стадионе. Мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все охают и ахают — как в театре», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.