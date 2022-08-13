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Соболев заявил, что после введения Fan ID футбол стал похож на театр

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как играть на стадионах, где уже функционирует Fan ID.
Соболев заявил, что после введения Fan ID футбол стал похож на театр
  • РИА Новости

«Театр… На трибунах нет активных фанатов, которые не только задают темп игры, но и заряжают других на стадионе. Мы ценим всех своих болельщиков, но в этом плане футбол изменился. На голы и опасные моменты все охают и ахают — как в театре», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.

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