Виктор Гусев объяснил, почему Fan ID не нужен российскому футболу

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.

«Мы не в том положении, когда можем рисковать болельщиками. Прежде всего, сейчас нам нужно наполнить трибуны. Любая мера, которая вот это ограничивает, даже если она направлена на благие цели, она неправильна», — цитирует Гусева «Чемпионат».

Он добавил, что введение Fan ID — экстренная мера, в которой современный футбол не нуждается. Комментатор считает, что закон нужно пересмотреть в пользу болельщиков.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Fan ID не влияет на посещаемость матчей чемпионата России.