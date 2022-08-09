Журова считает, что причина низкой посещаемости матчей РПЛ не связана с Fan ID

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявил, что Fan ID не влияет на посещаемость матчей чемпионата России.

«Может, посещаемость низкая в связи с тем, что ещё не все успели вернуться из отпусков, есть и другие сложности. В Москве и Санкт-Петербурге Fan ID пока не ввели, система действует только в других городах», — цитирует Журову Metaratings.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.