Алаев: РПЛ готовы к диалогу с властями и болельщиками по Fan ID

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«По итогам первых матчей с применением системы карты болельщика РПЛ видит необходимость в проведении дополнительных консультаций с инициаторами её введения — органами федеральной власти — и продолжении диалога с болельщиками», — цитирует Алаева ТАСС.

Он подчеркнул, что для РПЛ задача по выстраиванию механизма, удовлетворяющего все стороны, является приоритетной.

«Лига намерена выступить посредником и модерировать этот процесс централизованно», — заключил он.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

По информации СМИ, клубы РПЛ планируют выступить с предложениями по внесению изменений в закон о карте болельщика.

Ранее тренеры и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID.