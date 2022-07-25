Тренеры и футболисты «Ахмата» оформили Fan ID
- РИА Новости
«Мы подавали коллективную заявку в МФЦ в Грозном и за считаные дни оформили карты болельщика. Всё прошло в штатном, рабочем порядке», — приводит слова Айдамирова пресс-служба клуба.
Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что глава РФС Александр Дюков оформил Fan ID для посещения спортивных мероприятий.