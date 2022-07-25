Президент РФС Дюков оформил Fan ID

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оформил паспорт болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее резидент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все футболисты клуба оформили Fan ID.