Президент РФС Дюков оформил Fan ID
- РИА Новости
«Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», — цитирует службу коммуникаций РФС ТАСС.
Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее резидент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все футболисты клуба оформили Fan ID.