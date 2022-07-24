Все игроки «Урала» оформили Fan ID

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что все футболисты клуба оформили паспорт болельщика (Fan ID).

«Мы все оформили карту болельщика, подали коллективную заявку. Есть закон, а мы законопослушные граждане. Будем его исполнять», — цитирует Иванова ТАСС.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

28 июня фанаты екатеринбургского клуба заявили о бойкоте всех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и других турниров из-за введения Fan ID.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов объяснил, почему билеты на матч с московским ЦСКА будут продаваться по десять рублей.