В «Пари НН» объяснили, почему решили продавать билеты на матч с ЦСКА по 10 рублей

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, почему билеты на матч с московским ЦСКА будут продаваться по десять рублей.

«Такая цена связана с введением карточки болельщика. Таким образом мы говорим нашим болельщикам, что мы ждём их на стадионе и нам нужна их поддержка в таком важном матче с серьёзным соперником», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Пари НН» не может проводить домашние матчи без поддержки болельщиков. По его словам, карточка болельщика наложила трудности на фанатов и зрителей и поэтому в клубе сделали данный шаг в сторону болельщиков.

«Такая цена сейчас будет только на матч с ЦСКА», — заключил Измайлов.

Матч «Пари НН» — ЦСКА станет первой игрой, проход на которую будет осуществляться по Fan ID.

Игра пройдёт 31 июля на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 15:00 мск.

Согласно закону, вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуг». В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ.