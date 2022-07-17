Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ
- РИА Новости
«Когда «Нижний Новгород» вышел на меня? Как только клуб объявил о расставании с предыдущим тренерским штабом, плюс-минус в этот момент «Пари НН» был в диалоге с РФС о моём совмещении постов, так как я являюсь их сотрудником. Все решения были согласованы с Александром Дюковым. Были ли у меня предложения от других клубов? Да, были из РПЛ. Из топ-5 или нет, не могу сказать», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».
Тренер также заявил, что у него нет страха перед новым сезоном РПЛ. По его словам, уровень готовности команды показывает, что клуб может смотреть в будущее с оптимизмом.
Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.
Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.
Ранее нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от работы с Галактионовым.