Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов рассказал, что у него были предложения от других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Галактионов заявил, что, помимо «Пари НН», у него были предложения от других клубов РПЛ
  • РИА Новости

«Когда «Нижний Новгород» вышел на меня? Как только клуб объявил о расставании с предыдущим тренерским штабом, плюс-минус в этот момент «Пари НН» был в диалоге с РФС о моём совмещении постов, так как я являюсь их сотрудником. Все решения были согласованы с Александром Дюковым. Были ли у меня предложения от других клубов? Да, были из РПЛ. Из топ-5 или нет, не могу сказать», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Тренер также заявил, что у него нет страха перед новым сезоном РПЛ. По его словам, уровень готовности команды показывает, что клуб может смотреть в будущее с оптимизмом.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист будет совмещать работу в клубе и молодёжной сборной России.

Нижегородский клуб сохранил прописку в высшем дивизионе, заняв 11-е место по итогам сезона-2021/22.

Ранее нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от работы с Галактионовым.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить