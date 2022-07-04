Нападающий «Пари НН» Кротов высказался о работе с Галактионовым
«Хорошо работается. В команде нормальная атмосфера, тренировки, понятно, что от нас требуют. Поэтому, думаю, у нас всё будет хорошо», — цитирует Кротова «Чемпионат».
17 июня 29-летний российский футболист перешёл в команду на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 Кротов выступал за «Уфу» в Российской премьер-лиге и сделал четыре голевые передачи.
Галактионов совмещает должность главного тренера «Пари НН» с работой в молодёжной сборной России.
Ранее Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.