Нападающий «Пари НН» Кротов высказался о работе с Галактионовым

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от работы с главным тренером нижегородской команды Михаилом Галактионовым.

«Хорошо работается. В команде нормальная атмосфера, тренировки, понятно, что от нас требуют. Поэтому, думаю, у нас всё будет хорошо», — цитирует Кротова «Чемпионат».

17 июня 29-летний российский футболист перешёл в команду на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 Кротов выступал за «Уфу» в Российской премьер-лиге и сделал четыре голевые передачи.

Галактионов совмещает должность главного тренера «Пари НН» с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.