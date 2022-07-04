Нападающий «Пари НН» Кротов высказался о работе с Галактионовым

Короткая ссылка
Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от работы с главным тренером нижегородской команды Михаилом Галактионовым.

«Хорошо работается. В команде нормальная атмосфера, тренировки, понятно, что от нас требуют. Поэтому, думаю, у нас всё будет хорошо», — цитирует Кротова «Чемпионат».

17 июня 29-летний российский футболист перешёл в команду на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 Кротов выступал за «Уфу» в Российской премьер-лиге и сделал четыре голевые передачи.

Галактионов совмещает должность главного тренера «Пари НН» с работой в молодёжной сборной России.

Ранее Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить