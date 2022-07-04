Галактионов: позиция «Пари НН» по проведению Кубка РПЛ положительная

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Михаил Галактионов, главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород», поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.
Галактионов: позиция «Пари НН» по проведению Кубка РПЛ положительная
  • РИА Новости

«Позиция нашего клуба по проведению Кубка РПЛ положительная. На данном этапе считаем, что такой турнир необходим, в нём есть заинтересованность со стороны клубов. И с учётом неопределённости формата международных матчей, участия в них сборных Кубок РПЛ может заполнить паузы и сделать календарь более насыщенным», — цитирует Галактионова Sport24.

Он также подчеркнул, что новый турнир будет для клубов РПЛ возможностью вести борьбу ещё за один трофей.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщали, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного проведения Кубка РПЛ.

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