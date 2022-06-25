«РБ Спорт»: спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги

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Организаторы Кубка РПЛ нашли спонсоров, которые готовы вложить более 3 млрд рублей в проведение турнира.
«РБ Спорт»: спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее исполком Российского футбольного союза установил сроки доработки и просчёта финансовой модели Кубка лиги, а также заключения контракта со спонсорами до 15 июля.

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