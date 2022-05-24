РФС установил срок поиска спонсора для Кубка лиги до 15 июля
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Целю турнира является возможность дополнительного заработка для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а также заполнение освободившихся еврокубковых игровых слотов, сообщается на официальном сайте РФС.
24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.
Ранее РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ.