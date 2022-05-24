РФС установил срок поиска спонсора для Кубка лиги до 15 июля

Исполком Российского футбольного союза (РФС) установил сроки доработки и просчёта финансовой модели Кубка лиги и заключения контракта со спонсорами до 15 июля.

Целю турнира является возможность дополнительного заработка для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), а также заполнение освободившихся еврокубковых игровых слотов, сообщается на официальном сайте РФС.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

Ранее РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ.