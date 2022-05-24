РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ
- РИА Новости
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Победителем РПЛ стал «Зенит», ФНЛ — «Торпедо».
«Рубин» и «Арсенал» заняли по итогам сезона-2021/22 15-е и 16-е места соответственно и вылетели в ФНЛ. «Химки» сыграют со «СКА-Хабаровск», а «Уфа» — с «Оренбургом» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ. Путёвку в высший дивизион автоматически получили «Торпедо» и «Факел».
24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о решении сохранить действующий формат РПЛ.